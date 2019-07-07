2 bin 320 rakımda çevre etkinliği

NİĞDE (AA) – Niğde'de Bolkar Dağlarının 2 bin 320 rakımındaki Meydan Yaylasında "sıfır atık" temalı çevre etkinliği gerçekleştirildi.



Niğde Valiliği koordinesinde Ulukışla ilçesinde 2 bin 320 rakımlı Meydan Yaylasındaki etkinlikte Doğa Anıtı'nın açılışı yapıldı.

Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Doğa Anıtı dikildiğini söyledi.

Yöreyi tanıtmayı da amaçladıklarını vurgulayan Şimşek, "Bolkar Dağları Meydan Yaylası, Niğde’nin en gözde yerlerinden biri. Buranın tanıtımını yapmak, çevre bilincini yerleştirmek için buradayız. Herkesin bu yöreyi görmesini istiyorum. Doğayı korumak, çevreyi kirletmemek şartıyla." İfadelerini kullandı.



Şimşek ve eşi Çiğdem Şimşek, anıta el izleri batı.

Etkinlikler, 2 bin 592 rakımlı Karagöl ve 2 bin 678 rakımlı Çinilgöl'de devam etti.

Etkinliğe Niğde milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.