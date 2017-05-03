2 bin 500 polis memuru adayı alımı yapılacak

Güvenlik Genel Müdürlüğü kadar Polis Akademisi Başkanlığına yan Polis Iş Yüksekokullarına 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 bayan almak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Ön başvurular Polis Akademisi Başkanlığına ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya tarafından, 2017 yılı Polis Iş Yüksekokulu sınavı için adaylarda aranacak koşullar şöyle:

“Lise ve dengi okul mezunu edinmek veya lise 4’üncü sınıfta okuyor edinmek, 18 yaşını tamamladıktan daha sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate içerlemek kaydıyla, 01 Ekim 2017 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış almak, 2017 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) en az 260.000 çiğ taban puan almış olmak.”

Ayrıca, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların benzeşen ve çocuklarından YGS puan türlerinin herhangi birinden asgari 150.000 çiğ taban puan almış olma şartının aranacağı bildirildi. Sınava antre koşulları, imtihan takvimi ve öteki hususların ise http://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edileceği kaydedildi.

İlker Turak