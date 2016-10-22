2 bin yıllık şifa kaynağı “Kral Kızı”, turizme kazandırılıyor

YOZGAT (AA) – ZEKERİYA KARADAVUT – Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, halk arasında “Kral Kızı” olarak bilinen, “Basilica Therma” adlı Roma hamamının, kurtarma kazılarının tamamlanmasının ardından birkaç yıl içerisinde turizme açılması hedefleniyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kral Kızı” adıyla da bilinen Roma İmparatorluğu döneminden kalma hamamın, medeniyetin sanatsal ve tarihi özelliklerini bire bir yansıttığını söyledi.

Kazı çalışmaları kapsamında bazı iş yerlerinin kamulaştırıldığını belirten Açıkel, “Kamulaştırmanın ardından sütunların altı ve yarı olimpik havuz ortaya çıktı. Bu havuzun içerisinde Romalılardan beri kullanılan Hristiyanlığın ilk dönemine ait vaftiz taşı mevcut. Yine bu çalışmalarda arka tarafta iki küçük havuz daha çıktı. Şu anda kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.” diye konuştu.

Açıkel, Sarıkaya’da bulunan Roma hamamının dünya kültür mirası açısından çok önemli olduğunu, içerisinde sıcak jeotermal suyu bulunan dünyada iki yapıdan birisi olduğunu vurguladı.

Roma medeniyetinin olduğu her yerde bu hamamlardan görülebileceğini ancak bunların sadece ikisinde jeotermal şifalı suyun bulunduğunu vurgulayan Açıkel, “Havuzdaki suyun sıcaklığı 48-49 derece. İçinde sıcak su olan ve ayakta kalan iki yapıdan biri ilçemizdeki Roma Hamamı, diğeri ise İngiltere’de.” dedi.

– “2 bin yıllık şifa kaynağı”

Açıkel, Romalıların eserlerini yaparken kendi güçlerini simgeleyen bazı figürler kullandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Romalıların bütün eserlerinde boğa figürünü görürsünüz ancak Sarıkaya Roma Hamamı’nda dili dışına çıkmış yılan figürü de var. Hem Yunan hem de Roma mitolojisinde yılan figürü sağlık tanrıçasını simgeliyor. Burada yapılan kurtarma kazıları sırasında sağlık ve temizlik tanrıçalarının heykellerini bulduk. MS 140’lara ait, Roma imparatorunun bir sikkesi çıktı. Dolayısıyla insanlık tarihinin ulaşabildiği en eski termal tedavi merkezi olduğunu iddia ediyoruz. Belki bunun öncesi de vardır ama ulaşabildiğimiz tarih MS 100’lü yıllar. Biz buranın aynı zamanda dini bir merkez olduğunu da düşünüyoruz. Arka taraftaki kalıntılarda bilim adamları bir kilisenin olduğunu düşünüyor. Havuzun içerisinde de Hristiyanlığın ilk döneminde kullanılan büyük bir vaftiz taşı var ve üzerinde haç işareti var. Bunlar da buranın aynı zamanda bir dini merkez olarak kullanıldığını gösteriyor.”

Kazı çalışmaları sonrasında ortaya çıkan yarı olimpik havuzun içerisinde yaklaşık 48-49 derece doğal artezyen yollarla çıkan sıcak suyun olduğunu vurgulayan Açıkel, havuzda herhangi bir kanal veya sondaj çalışması yapılmadığını, havuz suyunun kendiliğinden dolduğunu ve yine yapıldığı dönemdeki tahliye kanallarıyla su seviyesinin korunduğunu aktardı.

– “Hristiyan turistler buraya gelip ziyaret etmek istiyorlar”

Açıkel, tarihi havuzun turizme kazandırılması konusunda ciddi manada çalışma yürüttüklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yozgat Valiliğinin hazırladığı projeler ve kalkınma ajanslarından aldıkları hibe destekleriyle tanıtım çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Hamamın ören yeri olarak gezilip, görülmesi gereken yerler sıralamasında Kültür ve Turizm Bakanlığının sitesinde birinci sırada yer aldığına işaret eden Açıkel, “Ancak kurtarma kazıları devam ediyor, o yüzden turist kabul edemiyoruz. Kazıların ne zaman biteceği de bilimsel olarak henüz kesinleşmiş değil. Özellikle yurt dışından kendi tarihlerini merak eden Hristiyan turistler buraya gelip ziyaret etmek istiyorlar. Biz de bir an önce turizme kazandırılması noktasında çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Önümüzde ki birkaç yıl içerisinde inşallah turist kabul etmeye başlayacağız.” ifadelerini kullandı.