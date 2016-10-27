ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından, Dernekler Platformunun desteğiyle gerçekleştirilen “2. Eskişehir Kariyer Zirvesi” etkinliğinde sporcusundan sanatçısına birçok kişi deneyimlerini anlattı.

ESOGÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, “Hababam Sınıfı” filmiyle hafızalarda iz bırakan Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, futbolcu Semih Şentürk, Dizayn VİP Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, şair ve yazar Kahraman Tazeoğlu, modacı Hakan Akkaya ve “Ganyotçu” lakaplı sinema oyuncusu Ebubekir Öztürk, başarı kazanmış isimler olarak yaşamlarından kesitler sundu.

Akça, Arıman ve Ayık, söyleşinin ardından “Hababam Sınıfı” filmi müzikleriyle canlı performans sergiledi.

Tuncay Akça, etkinliğin sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilçam ruhunu genç nesillerde görmekten duyduğu mutlulu dile getirerek, “40 yıl sonra hala insanlar yüzünüze güzel bir tebessümle bakıyorlar. Bu, bizler için müthiş bir keyif. O usta oyuncularla çalıştığımız için, o setlerin havasını teneffüs ettiğimiz için kendimizi çok şanslı buluyorum.” dedi.

Etkinlik kapsamında sahneye çıkan ve yoğun ilgiyle karşılaşan Ebubekir Öztürk de “Sinema sektörü bambaşka bir olay. Gerçekten kariyerim adına çok önemli bir zamanın içindeyim. Büyüklerimizden öğrendiğimiz tek şey insana saygı duymak ve insan yetiştirebilmek. Ancak bu sayede gelecek nesillerin de kariyerleri başarıyla sonuçlanır.” diye konuştu.

Öztürk’ün, esprili bir dille nasıl oyuncu olduğunu anlatması öğrencileri gülümsetti.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı da olan Dernekler Platformu Onursal Başkanı Volkan Doğan, konuşmacılara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.