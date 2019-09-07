2. Geleneksel Neşet Ertaş Masterlar futbol turnuvası başladı

KIRŞEHİR (AA) – 2. Geleneksel Neşet Ertaş Masterlar futbol turnuvası Kırşehir'e başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kente gelen oyuncularla Vali İbrahim Akın'ın da aralarında olduğu il protokolü açılış maçı yaptı.

Bağbaşı Sahası'nda oynanan maçtan önce, Neşet Ertaş Masterlar Derneği tarafından organize edilen turnuvada mücadele edecek takımların kaptanları ve teknik sorumlularıyla bir araya gelen Vali Akın, sporculara başarılar diledi.

Burada konuşan Akın, spor yapmanın yaşı olmadığını, sağlıklı bir yaşam için her zaman mutlaka spor yapılması gerektiğini belirterek, "38 yaş ve üzeri oyunculardan oluşan takımlardan 200'e yakın futbolcu turnuva için Kırşehir'e geldiler. Bizler de il protokolü olarak onlarla bir maç yapacağız. Masterların bu azminin gençlerimize de örnek olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Neşet Ertaş Masterlar Derneği Başkanı Battal Çelik de katkı ve desteklerinden dolayı Akın'a teşekkür etti.

Vali Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve bazı daire amirlerinden oluşan protokol takımı, Karma Masterlar Veteran takımını 2-0 yendi.

Maçın ardından Vali İbrahim Akın, tüm takımlara başarılar dileyerek turnuvayı katılan takımların kaptanlara, plaket takdim etti.

Toplam 18 maçın oynanacağı 2. Geleneksel Neşet Ertaş Masterlar futbol turnuvası 3 gün sürecek.