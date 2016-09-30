2. Kare Kare Ankara Fotoğraf Yarışması

ANKARA (AA) – Ankara Ticaret Odasınca (ATO) bu yıl ikincisi düzenlenen “Kare Kare Ankara Fotoğraf Yarışması”nda Bekir Höçük’ün “Ulus” isimli fotoğrafı birinci seçildi.

ATO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, fotoğraf yarışmasında Bekir Höçük’ün “Ulus” adlı eseri birinciliğe layık görülürken, Kadir Volkan Taşdemir’in “Ankara Kalesi-Merdiven” isimli fotoğrafı ikinci, İlker Karaman’ın “Hacı Bayram-Yansıma” isimli fotoğrafı ise üçüncü oldu. Yarışmada Hamiyet İlhan, “Ankara Keçisi” isimli fotoğrafıyla mansiyon, Ümmü Kandilcioğlu “Kale Sokaklarında” isimli fotoğrafıyla jüri özel ödülü aldı.

Jüri üyeliklerini Anadolu Ajansı (AA) Fotoğraf Haberleri Editörü Fırat Yurdakul, Devlet Fotoğraf Sanatçısı Ozan Sağdıç, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Tuğrul Çakar, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğba Taş, gazeteci Sertaç Kantarcı, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ali Akman’ın yaptığı yarışmaya toplam bin 590 eser katıldı.

Ödül töreni ve fotoğraf sergisi açılışı 14 Ekim’de ATO’da gerçekleştirilecek. Yarışmada, eseri dereceye girenlerden birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek. Mansiyona layık görülen eserin sahibi bin lira, jüri özel ödülüne layık görülen eserin sahibi 500 lira alacak.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Bezci, konuya ilişkin açıklamasında, yarışmayla Ankara ve değerleri konusunda farkındalık oluşturmayı, turizmi canlandırmayı, Ankara’nın değerlerinin tanıtılması, yaşatılması ve kayıt altına alınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Yarışmaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Bezci, “Her gün önünden geçip gittiğimiz değerlerimizin farkına varılması için bu yarışmayı düzenledik. Yarışmaya gösterilen ilgi, Ankara’nın değerleri konusunda bir farkındalık oluşmaya başladığını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.