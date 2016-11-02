2 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt çevrelerinin yağışlı, öteki yerlerin az bulutlu geçeceği varsayım ediliyor. Yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda karla karmakarışık yağmur ve yükseklerinde kar biçiminde görülecek olan yağışların; Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde adaleli ve lokal olarak çok adaleli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı varsayım ediliyor.

Rüzgarın genelde kuzey ve kuzeybatı, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif nadiren orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 9

İstanbul: Parçalı ve eksik bulutlu 15

Bursa: Parçalı bulutlu sabahleyin saatlerinde puslu 17

İzmir: Az bulutlu ve açık 17

Adana: Eksik bulutlu ve açık 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 21

Konya: Az bulutlu ve açık 10

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Çok bulutlu ve kesik kesik yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14