2 Mayıs 2017 yurtta hava durumu! Ankara, Antalya, İzmir, Diyarbakır için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, öteki yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genel olarak güney, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de kuzey yönlerden hafif, nadiren orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer fazla bulutlu, kuzeydoğusu ile öğle saatlerinden sonradan il geneli kısa süreli ve lokal edinmek üzere sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden daha sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel edinmek üzere sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonradan yerel almak üzere sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri yerel almak üzere sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel edinmek üzere sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden daha sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, lokal almak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

