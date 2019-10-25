2. Mülteci Film Festivali başladı
ANKARA (AA) – Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile Mülteci Destek Derneğinin (MUDEM), AB'nin finansal desteğiyle gerçekleştirdiği 2. Mülteci Film Festivali başladı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, festivalin CerModern'de düzenlenen gala töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciyi ağırladığını, mültecilerin sorunlarını çözmek için 40 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını belirtti.
Türklerin öteden beri misafirperver bir millet olduğuna işaret eden Akarca, SGDD'nin çeşitli alanlardaki faaliyetleriyle mültecilerle toplumun kaynaşmasını sağladığını vurguladı.
Sinemanın toplumların duygularını ve düşüncelerini hem ortaya koyduğunu hem de çok etkilediğine değinen Akarca, "Festival filmleri bizim dünyaya açılan penceremiz haline gelecek." dedi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou da festivalin mültecilerle ve göçle ilgili farkındalığı geliştirmeyi amaçladığını belirtti.
Pertzinidou, "Mültecilerin ve göçün insani boyutunun anlatılmasını sağlayan festivali destekliyoruz." diye konuştu.
– "Her bir mültecinin hayatından bir film çıkar"
SGDD Başkanı İbrahim Vurgun Kavlak da 45 ilde 73 ofisle mültecilere hizmet verdiklerini belirterek, "Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma altındaki Suriyeli olmayan diğer uyruklu mülteciler için koruma psiko-sosyal destek, hak ve hizmetler konusunda bilgilendirme, sosyal uyum ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz." bilgisini paylaştı.
Her mültecinin ayrı bir hikayesinin bulunduğunu anlatan Kavlak, "Eminim ki her bir mültecinin hayatından bir film çıkar. Böyle bir film festivali düzenlerken aslında insanların yaşadıklarını anlatabilmek bu yolla da sosyal uyumun sağlanmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Sinema aslında yaşadıklarımızın bir aynası. Biz de mültecilerin hislerinin, yaşadıklarının ve beklentilerinin dahi iyi anlatılabilmesi için bu festivali düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kavlak, festivalin 3 şehirde gerçekleşeceğini, 10 ülkeden 11 film ve belgeselin 26-27 Ekim'de Ankara, 2-3 Kasım'da Yalova, 23-24 Kasım'da Karabük'te ücretsiz gösterileceğini kaydetti.
Gala töreni, SGDD Mülteci Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkılarla sona erdi.
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