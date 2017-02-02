ANKARA (AA) – 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde kutlandı.

Nallıhan Kuş Cennetinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, bu toplantının Ankara’nın en önemli sulak alanlarından olan ve Ankara’ya yakınlığı ile bilinen Nallıhan Kuş Cennetinde yapılmasını son derece anlamlı bulduğunu belirtti.

Nallıhan Kuş Cennetinin kendisinin genel müdürlüğü döneminde koruma altına alındığını ifade eden Ceylan şunları kaydetti:

“Nallıhan kuş cenneti sadece kuş çeşitliliği açısından değil, çevre güzelliği açısından da önemli bir yer. 1997 yılında ilk foto safariyi burada düzenledik. Bunu düzenlememizdeki düşünce şuydu. Avcılığın tüfekle değil de deklanşörle yapılması. Daha sonra 2004 yılında 2012 yılında ve en son olarak 2016 yılı içinde olmak üzere 4 kez foto safari gerçekleşti. Ortaya eşsiz fotoğraflar çıktı. Buranın ve kuşların güzelliğini çevrenin güzelliğini bütün Türkiye’ye göstermeye çalıştık. Burada kuşları rahatsız etmemek ve ürkütmemek adına bir tünel yapılıyor. Bu, Türkiye ve Dünya’ya örnek olacak bir çalışma. Türkiye’de geçmişte sulak alanlar konusunda epey günah işlendi. Sulak alanların önemli orandaki kısmı, maalesef kurutuldu böylece doğal dengede bozuldu. ”

Doğa Koruma ve Hassas Alanlar Daire Başkanı Dr. Teoman Meriç, Türkiye’de 30 dolayında sulak alanın biyolojik çeşitlilik alanı çalışmasının tamamlandığını, 24 adet sulak alanın üretim planı ve revizyonları ile uygulamalarının devam ettiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından 2016 yılında düzenlenen foto safari yarışmasında dereceye giren ve ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergisinin açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Milli parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Nallıhan Kaymakamı Ferhat Özen, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.