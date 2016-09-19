2. Ulusal fotoğraf yarışması

ESKİŞEHİR (AA) – Tepebaşı Belediyesinin 2. düzenlediği “Ulusal Fotoğraf Yarışması”nın bu seneki konusu “Kent ve Pişmiş Toprak Kültürü” olacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 10’uncu Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumunun 15-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Fotoğraf yarışmasının “Pişmiş Toprak Sempozyumu” alanı ve Tepebaşında yer alan sempozyum eserlerinin bulunduğu parklarda yapılacağı belirtilen açıklamada, bugüne kadar düzenlenen sempozyumlar ile kente 100’den fazla büyük eser kazandıran Tepebaşı Belediyesinin kent kültürüne büyük katkı sağladığı kaydedildi.

Sempozyumda, sanat çalışmaları, bildiri sunumları, atölye çalışmaları, torna ve yemek yarışmaları, yerli üreticilerin satış alanları ve ilginç pişirim tekniklerinin olacağı ifade edildi.