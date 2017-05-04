2. Ulusal Hacı Taşan Bağlama Yarışması

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ikincisi düzenlenen Ulusal Hacı Taşan Bağlama Yarışması ödül töreni ile sona erdi.

Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon’da düzenlenen ödül töreninde konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, ikincisi düzenlenen yarışmanın Kırıkkale için çok önemli olduğunu söyledi.

Hacı Taşan’ın her ne kadar bu yörede çok iyi bilinse de tanıtılmaya ihtiyacı olan büyük bir değer olduğunu ifade eden Haktankaçmaz, şöyle konuştu:

“Özellikle bu yörenin çocuğu olarak Hacı Taşan adına bu etkinliğin düzenlemiş olması Kırıkkale için başlı başına bir gurur kaynağıdır. Bu yarışma sadece Kırıkkale için değil bütün Türk kültürünün öne çıkartılması, yeniden duyurulması, canlandırılması bakımında da önemlidir. Özellikle halk müziği, Abdal kültürü, bu milletin doğal bir yaşantısı, haksızlığa karşı çıkışı, Hakk’a yönelişi, duygularını ifade etmesinin yegane yöntemi olmuş. Abdal kültürü Kırıkkale’de ve çevresinde önemli bir müzik alanı olmanın dışında bir de insan terbiyesi bakımından da örnek alınacak kişilerin yaşantılarının olduğu bir kültürdür. Bu kültürün öne çıkarılması, Hacı Taşan adı altında Hacı Taşan adıyla yeniden duyurulması için yapılacak her katkı her çalışma çok önemlidir.”

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Hamit Önal ise, “Bizi biz yapan değerlerimizin başında kültürümüz gelir. Kültürümüzün vazgeçilmez unsurlarından birisi de müzik kültürümüzdür. Müzik sadece melodi ve sözden ibaret olamayan din, tarih, sosyoloji, tarih, edebiyat, psikoloji, coğrafya gibi bir çok bilimsel alan ve bir çok konu ile ilişkilidir. Bu açıdan Türk müziği dünyanın en gelişmiş müzik türlerinden birisidir. Bu değerlerin geçmişten günümüze taşınmasında bağlama önemli bir rol üstlenmiştir.” şeklinde konuştu.

İki gün süren ve 34 yarışmacının katıldığı yarışmada bir birinden güzel eserleri seslendiren yarışmacılar, dereceye girebilmek için ter döktü.

Yarışmaya Bursa’dan katılan Orkun Kutay Özdemir, geleneksel çalma kategorisinde “Bugün Ayın Işığı” adlı eseriyle birinci, Kırşehir’den katılan Veli Ertaş ise geleneksel çalma-söyleme kategorisinde “Yine Telli Turnam Yarelenmişsin” eseriyle birinci oldu.

Yarışmacıların ödülleri, Vali Haktankaçmaz tarafından verildi. Dereceye giren diğer yarışmacıların ödülleri de protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Harun Ulusoy, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Osman Çağlayan ve Prof. Dr. Hakan Kocamış, İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak, öğrenciler ve davetliler katıldı.