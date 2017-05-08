2. Uluslararası Çevre ve İnşaat Mühendisliği Konferansı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) tarafından 2’nci Uluslararası Çevre ve İnşaat Mühendisliği Konferansı düzenlendi.

NEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Serkan Şahinkaya, Avanos ilçesindeki bir otelde düzenlenen konferansın açılışında, kaynakların verimli değerlendirilebilmesi için kentleşme ve sanayileşme konusunda çevre politikasının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Ülkelerin sürdürülebilir bir kalkınma için tüm kaynaklarını verimli değerlendirmeleri gerektiğini belirten Şahinkaya, “Bunun için de sanayi, enerji ve çevre gibi sektörlerin ortak deklarasyonu şart. Bu konuda yapılması gereken sağlıklı bir kentleşme ve sanayileşme için çevre politikalarının oluşturulması ve uygulanmasıdır. Sağlıklı bir kalkınmanın sürdürülebilir olması ancak böyle olacaktır.” diye konuştu.

NEÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Halil İbrahim Oğuz ise çevrenin topluma geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillere devredilecek bir emanet olduğunu vurguladı.

Çevrenin korunması için bazı yasal tedbirlerin alınması gerektiğine dikkati çeken Oğuz, şunları kaydetti:

“Çevre bize geçmişten kalan bir miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere devredilmesi gereken bir emanettir. Plansız kentleşme ve plansız endüstrileşme, doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması kirliliğin temel nedenleridir. Bu nedenle sanayi tesislerinin yerleşim alanlarından uzağa kurulması, ozon tabakasına zarar veren gazların salınmaması, biyolojik mücadelenin ön plana çıkarılması gibi faaliyetler, çevresel kirliliği azaltacak düzeyde zorunlu hale gelmelidir. Bu tür bilimsel toplantılar, insanların çevreye karşı bilinçlenmesi ve yasal tedbirlerin alınmasına neden olacaktır.”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da doğanın ekonomik çıkarların elde edildiği bir konuma dönüştürüldüğünü savunarak, modern dünyanın, doğaya bakışının tartışılması gerektiğini dile getirdi.

Sanayi devrimiyle insanın doğayı bilinçsizce işgal etmesinin ardından çevre kirliliği sorununa dikkati çeken Bağlı, “İnsanın doğayı kullanımının çok ciddi olarak ele alınması gerekir. Doğanın sadece pratik imkanların elde edileceği alan olarak algılandığı modern dünyanın, bilgi anlayışının ciddi sorunlar içerdiğini ve bunun mutlaka tartışılması gerektiğinin altını çizerek vurgulamak isterim. Zira doğanın ciddi anlamda dönüştürüldüğünü, ekonomik çıkarların ve rantların elde edilebildiği bir metaya dönüştürüldüğünü görüyoruz.” şeklinde konuştu.

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyelerinin müzik dinletisi sunduğu konferansta bağlı tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.