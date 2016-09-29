KIRŞEHİR (AA) – İlki Cezayir’de gerçekleştirilen 2. Uluslararası Dünya Teknoloji ve Geliştirilmiş Materyaller Kongresi, Ahi Evran Ünivesitesinin (AEÜ) ev sahipliğinde Kırşehir’de başladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda başlayan ve dört gün sürecek kongreye Almanya, Fransa, Cezayir ve Hindistan başta olmak üzere uluslararası ve ulusal düzeyde 300’ün üzerinde akademisyen katılıyor.

Fizik, kimya, malzeme ve mühendislik temalı kongrenin açılışında konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Ahi Evran Üniversitesi’nin uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, bu tür etkinliklerin bilginin evrenselliği gereği farklı coğrafyalardaki insanların buluşmasına ve gönül köprülerinin kurulmasına katkı sağladığını ifade ederek, üniversite hakkında bilgi verdi.

Kongrenin bilim dünyasına olumlu katkılar yapacağına inandığını belirten Kurt, ilki Cezayir’de gerçekleştirilen kongrenin ikincisine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kongreye ulusal ve uluslararası alandan 300’ün üzerinde katılımcının sözlü ve poster bildirileri ile katıldığını ifade eden Kurt, sonuçlarının bilim dünyasına fayda sağlayacağına inandığını vurguladı.

Cezayir Batna Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Aissa Belgacem-Bouzida ve Prof. Dr. Yassine Djaballah ile Hindistan Annamalai Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. N. Sundaraganesan da kongrenin açılışında konuşma yaptı.

2. Uluslararası Dünya Teknoloji ve Geliştirilmiş Materyaller Kongresi, farklı salonlardaki oturumlarla dört gün devam edecek.