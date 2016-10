2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi gerçekleştirildi

Sancı Valiliği, İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatlarını Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce düzenlenen 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı’da gerçekleştirildi.

Milletlerarası Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongreye, Sancı Valisi Musa Işın, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, akademisyenler, yönetimsel personel ve fazla sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Prof. Dr. Aslan, yaptığı konuşmada, kongreyle İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin yurt içi ve dışındaki en manâlı bilim yuvaları arasındaki konumunun daha da perçinleneceğine inandığını söyledi. Bir şehri yaşanmaya değerinde kılan şeyin, o şehrin üstünde kurulduğu değer sistemiyle şehrin insanlarının bağlı bulunduğu değerler arasındaki senet olduğunu açıklayan Prof. Dr. Aslan, Selçuk Üniversitesi’nin kongreye katkılarına dikkat çekerek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve ekibine teşekkür ettiğini açıklama etti.

“Kongre ülke bilimine önemli katkılar sağlayacak”

Vali Işın da, valilik ve üniversitelerin meslek birliğiyle gerçekleşen kongrenin şehir ve ülke bilimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, dünyanın ayrı noktalarında yaşanan sorunların sona erdirilmesinde sosyal bilimlerde araştırmalar yürüten bilim adamlarına önemli görevler düştüğünü aktardı.

Kongrenin düzenlenmesinde paydaş olan Selçuk Üniversitesi namına konuşan Ahmet Aytaç ise, Sultan Alaeddin Keykubat ve Hz. Pir’in şehri payitaht Konya’dan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in selamlarını getirdiğini açıklama ederek, kongrenin önemine değindi. Aytaç, “Halk Müziği ve devletin hayrına olan her meselede, bilim çıtasını her geçen gün yükseğe taşıyan İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne her türlü desteği vermeye hazırız. Gelecek sene ki kongreye Konya’da ev sahipliği yapmaktan iftihar duyacağız” dedi.