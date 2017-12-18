2 yıllık kan davası barışla sonlandı

Ceylanpınar’a bağlı Gellegöç yerleşim yerinde yaşayan Kurt ve Karacan ailelerinin arasında yaklaşık 2 yıl önce iki kişinin öldürülmesi dolayısıyla başlayan husumet Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Belediye Eski Başkanı Mehmet Sait Atilla ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonlandırıldı. Gellegöç yerleşim yerinde düzenlenen barış yemeğinde taraflar bir araya getirilerek barıştırıldı.

Belediye Başkanı Menderes Atilla burada yaptığı konuşmada, iki aile arasındaki husumetin barışla sonuçlanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Atilla, “Kurt ve Karacan aileleri arasında kan davası olmuştu. Kanaat önderleriyle birlikte iki aileyi birbiriyle barıştırdık. Fatihamızı okuduk, yemeğimizi yiyeceğiz. İnşallah bu tür olaylar bölgemizde bir daha olmaz. Hepimiz kardeşiz. Barış sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her iki tarafa da barışı kabul ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kanaat önderlerinden Abbas Balak da “İnşallah bir daha böyle elim olaylar yaşamayız” dedi. Yapılan duanın ardından iki aile büyükleri tokalaşarak husumete son verildi.

Barış yemeğine, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Belediye Eski Başkanı Mehmet Sait Atilla, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Belediye Meclis üyeleri, Jandarma Binbaşı Ahmet Uzun, mahalle muhtarları ve kanaat önderleri katıldı.

Uğur Kuş

