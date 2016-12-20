20 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere tarafından, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun ile gece saatlerinde Hatay, G.Antep ve Kilis çevrelerinin karla girift yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kaslı elde etmek üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genelde kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden hafif, arada bir orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Karadeniz kıyılarında kaslı(30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve fazla bulutlu, öğle saatlerinden daha sonra kuzey kesimleri ile zamanla il geneli kar yağışlı -1

İstanbul: Eksik bulutlu, zamanla parçalı ve fazla bulutlu, öğle saatlerinden sonradan karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı 7

İzmir: Eksik bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 10

Bursa: Eksik bulutlu, zamanla parçalı ve fazla bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla girift yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı, sabahtan saatlerinde yer yer puslu 6

Adana: Eksik bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, bu sabahleyin saatlerinde yer yer puslu 13

Antalya: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve fazla bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karmakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7

Trabzon: Parçalı ve fazla bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve eksik bulutlu, bu sabahleyin saatlerinde yer yer sisli -16

Diyarbakır: Parçalı ve eksik bulutlu 3