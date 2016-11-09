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20 dönüm arazi kül oldu

Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesini Burhaniye ilçesine bağlayan tali yolun Or-Jan Tatil Sitesi yakınındaki arazide demin bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

09 Kasım 2016 Çarşamba, 10:53
20-donum-arazi-kul-oldu

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Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesini Burhaniye ilçesine bağlayan tali yolun Or-Jan Tatil Sitesi yakınındaki arazide demin bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. bitkiler ve sazlıkların bulunduğu alandaki yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Burhaniye ve Edremit ilçelerinin itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede etti. Takriben 2 saat süren söndürme çalışmaları, sağanak yağmurun da etkisiyle kısa sürdü. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürülmesi, olası bir faciayı önledi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, takriben 20 dönümlük arazinin kül olduğu açıklandı.
 

Müjgan Özbek
BALIKESİR

arazi Çorum dönüm itfaiye olay

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