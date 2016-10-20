20-ekim-2016-yurtta-hava-durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde manâlı bir değiştirme olmayacak. Rüzgar, genel olarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, arada bir orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer adaleli olarak (30-50 km/sa) esecek. Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Eksik bulutlu ve açık 18

İstanbul: Parçalı yer yer fazla bulutlu, sabahtan saatlerinde Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 22

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Eksik bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı yer yer fazla bulutlu, öğleden sonradan gidip gelen yağmur ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25