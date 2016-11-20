20 Kasım 2016 yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığı iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, öteki kesimlerde değişmeyecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığı iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, öteki kesimlerde değişmeyecek. Rüzgarın, çoğunlukla kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, nadiren orta kuvvette eseceği varsayım ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Eksik bulutlu ve açık 15
İstanbul: Eksik bulutlu ve açık, sabahleyin saatlerinde yer yer sisli 17
İzmir: Az bulutlu ve açık 19
Bursa: Eksik bulutlu ve açık 19
Adana: Az bulutlu ve açık 25
Antalya: Eksik bulutlu ve açık 24
Samsun: Az bulutlu ve açık 16
Trabzon: Eksik bulutlu ve açık 15
Erzurum: Eksik bulutlu ve açık -1
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17