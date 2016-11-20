20 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığı iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, öteki kesimlerde değişmeyecek. Rüzgarın, çoğunlukla kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, nadiren orta kuvvette eseceği varsayım ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Eksik bulutlu ve açık 15

İstanbul: Eksik bulutlu ve açık, sabahleyin saatlerinde yer yer sisli 17

İzmir: Az bulutlu ve açık 19

Bursa: Eksik bulutlu ve açık 19

Adana: Az bulutlu ve açık 25

Antalya: Eksik bulutlu ve açık 24

Samsun: Az bulutlu ve açık 16

Trabzon: Eksik bulutlu ve açık 15

Erzurum: Eksik bulutlu ve açık -1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17