20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
SİVAS (AA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Sivas İl Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi'ndeki Çocuk, Oyun ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Salih Ayhan, çocuk haklarının sorumluluğu ve bilincinde olunması gerektiğini belirtti.
Çocuklara, gençlere sırt dönüldüğünde geleceğe sırt dönülmüş olacağını aktaran Ayhan, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken sadece maddi yönden değil, manevi ve ahlaki değerleri önemseyen bir yöne de hassasiyet göstermeliyiz. Biz bunun sorumluluğunda ve bilincinde olarak çocuklarımızın ruh dünyalarına, gönüllerine dokunarak hizmet etmek zorundayız. Hem maddi hem de manevi yönden çift kanatlı bir uçuş olacak." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, 10 okuldan yaklaşık 150 öğrenciye hediyelerini verdi.
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