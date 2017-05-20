20 Mayıs 2017 Sayısal Loto sonuçları belli oldu |Sayısal loto sonuçlar sorgula (MPİ bilet sorgula)

Sayısal Loto 20 Mayıs 2017 Cumartesi çekilişi saat 21.15’te yapılacak. Sayısal Loto 20 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar neler? 6 haberdar olan oldu mu? 5 bilen kaç lira aldı? Sayısal Loto baht oyunu oynayan vatandaşlar bu soruların cevabını internette merakla araştırıyor. Sayısal Loto 20 Mayıs 2017 1071. hafta çekiliş sonuçları, dağıtılan ikramiye tutarları, kazandıran sayılar MPİ giriş ile sorgulama ekranı haberimizde. Sayısal Loto çekilişi Ulusal Piyango İdaresi kadar canlı yayınla yapılacak. Canlı yayını çekiliş saatinde aşadığaki sorgulama ekranı linkine tıklayarak izleyebilirsiniz.

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SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA (13 MAYIS) KAZANDIRAN NUMARALAR

Sayısal Loto 13 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı. Kazandıran numaralar; 13, 19, 21, 22, 34 ve 49 oldu. Kocaeli Çayırova’dan 6 bilen 1 kişi 5.468.698,25 TL ikramiye kazandı. 5 haberdar olan 123 kişi 6.546,55 TL, 4 haberdar olan 8.656 birey 70,20 TL, 3 bilen 167.383 kişi ise 10,20 TL ikramiye kazandılar.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi kadar düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının dürüst varsayım edilmesine dayanan ve özetle ” oyun ” olarak da ifade edilen kısmet oyunudur.Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonradan süre aşımına uğrar.

Sistem göre kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, süre aşımına uğramış, feshedilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en düşük çekilen sayılar, barkot, bilet emniyet numarası ve arka yüzündeki bilet çabuk numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı dürüst varsayım eden çıkmaması üstüne ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, “Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan artı olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı içten varsayım eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan miktar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır.” olarak belirlenmiştir.

SAYISAL LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR

Sayı Toplam İsabet Son İsabet

38 151 1052. Hafta

18 149 1058. Hafta

21 147 1055. Hafta

16 146 1056. Hafta

36 145 1058. Hafta

26 143 1055. Hafta

1 142 1012. Hafta

40 140 1058. Hafta

47 140 1057. Hafta

9 137 1052. Hafta

MILLI PİYANGO İDARESİNDEN UYARI

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar ya da yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Huysuz halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği mağdur durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

– Barkod çizgileri sürükleyici, bariz ve aralıklıdır.

– Oynanan numaralar, sütun harfleri ve öteki bilgiler bilet üstünde fazla derecede kenarlara kaymamıştır.