20 Mayıs 2017 yurtta hava durumu| Meteoroloji’den flaş uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere kadar, ülke genelinin parçalı yer yer fazla bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile sabahtan saatlerinde Afyonkarahisar ve Ankara’nın güneydoğu çevrelerinin lokal edinmek üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği varsayım ediliyor. Yağışların; Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ile Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde kaslı (21-50 mm), Adana, Osmaniye ve Hata ile Kahramanmaraş’ın güneybatı kesimlerinde kaslı ve yer yer fazla adaleli (21-75 mm) olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde birazcık artacağı, öteki yerlerde önemli bir değiştirme olmayacağı varsayım ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetlice (30-50 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli kasırga (40-75 km/sa) biçiminde eseceği tahmin ediliyor.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Parçalı yer yer fazla bulutlu, sabah saatlerinde güneydoğu çevreleri (Bala, Şereflikoçhisar) yerel hafif sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve eksik bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve eksik bulutlu 24

Adana:Parçalı ve çok bulutlu, kesik kesik sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların lokal olarak adaleli yer yer çok kaslı olması bekleniyor 25

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Çok bulutlu, kesik kesik sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabahtan saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve fazla bulutlu, gidip gelen sağanak ve yer yer gök şamatalı sağanak yağışlı geçeceği varsayım ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kaslı olması bekleniyor 14

Erzurum: Parçalı ve fazla bulutlu, kesik kesik sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve fazla bulutlu, lokal elde etmek üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24