20 yıldır günlerini mezarlıklarda geçiriyor

Ortaokuldan sonra eniştesinin yanında mermerciliğe başlayan 35 yaşındaki Kâinat Kıraç, mermerden kabir taşı yaparak ömrünün 20 yılını mezarlıklarda geçirdi. Misket ustası Kıraç, 15 yaşında eniştesinin mermer dükkanında işe başladığını, 20 yıldır kabir yaptığını, bundan böyle kabristanların kendisinin iş yeri olduğunu söyledi. Çocuk yaşlarda işe başlayınca mezarlığa girerken ilk zamanlarda korktuğunu lakin gün geçtikçe alıştığını gösteren Kıraç, “Mezarlık da olsa bundan böyle burası bizim için iş yeri, çok zorlanmadan bu zamana geldik. Mezarlıkta ölümle iç içesin, insan işte o yüzden günahtan çekinir oluyor. İster istemez hal ve hareketlerine uyarı ediyorsun. Mezarlıktan olunca vefat her zaman aklında oluyor. Ilginç olmasa da, rüyamda mezar yapıyorum. Aralıksız mezarlıkta çalıştığım, için gece rüyama giriyor. tek başına olunca günde 7-8 saat mezarlıkta çalışıyorum. Şu esas değin 5 bin kişinin mezarını yaptım. Amcalarımın, dayılarımın, halalarımın, babaannemin mezarlarını yaptım. İster istemez akrabalarımı yapınca etkileniyor insan, öteki insanlarınkini tanımadığın için rahatlıkla yapıyorsun lakin tanıdığın bir akrabanın mezarını yaparken onunla geçirdiğin günler kesintisiz aklına geliyor. Onun söylediği sözler aklına geliyor. O yüzden birazcık daha zor oluyor. Bizim iş keza fiziksel olarak hem de ruhen kuvvet bir iş” dedi.

“5 bin mezar yaptım”

Ölmeden önce mezarını yaptıran vatandaşların da olduğunu aktaran Âlem Kıraç, “20 senedir bu işi yapıyorum ortalama 5 bin tane mezar yapmışımdır. Gün geliyor, bir gün de benim mezarı yapan olur mu diye insanın aklından geçiyor. İnsanlarımızın geneli, mezar yaptırırken, fazla lüks olmasın, yeri belirli olsun yeter düşüncesinde lakin parasına kadar lüks isteyenler de oluyor. Parası olan granitten olmayan mozaikten yaptırtıyor. En nihayetine parası olan da olmayan da annesinin, babasının, atasının mezarını yaptırmaya çaba gösteriyor. Ölmeden önce mezarını yaptıran var. Ben öldükten sonra, mezarı yapılır veya yapılmaz kuşkusu içinde olanlar gelip mezarını yaptırıyor. Zaten 45-50 yaşından daha sonra ölüm daha fazla aklına geliyor, o yaşlardakilerden bazıları ölmeden önce gelip mezarını yaptırıyor” biçiminde konuştu.

“Mezarcılık değil olmayacak bir iş ama yetişen nesil değil”

Mezarcılığın bitmeyen bir iş olduğunu lakin çırak bulmakta zorlandıklarını vurgulayan Kâinat Kıraç, “Kabristan olduğu için ilk ilk olarak nefret edilen şey veriyor ve kimse çalışmak istemiyor. İkincisi ağır ve yorucu bir meslek, günümüz gençlerinde bu mesleği devam ettirebilecek birilerini bulmak güç. derhal mevcut olan 25-30 arası işyeri var. Bunların sahipleri bu işi 20-25 seneden beri yapan insanlar, onların yanına yetişen cins yok. Aslından ‘ebedi bir meslektir’ derler, mezarcılık sonsuz bir meslek fakat yetişen yok” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da seslenen Kıraç, “20 senedir mezarlıklarda günüm geçiyor. Belediye çalışanları ve görevliler mezarlıkları temizliyorlar ama vatandaşlar da kendi yakınlarının mezarlarının etrafını temizlese buralar daha pak olur” mesajını verdi.

Mustafa Köken – Muhammed Muhakkak Beytul