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200 kiloluk orkinos kilosu 20 liradan satışa sunuldu

Karabük’te balıkçılık yapan Serhat Kılıç, Çanakkale’de 200 kiloluk orkinos balığını satın alıp araç ile Karabük’e getirdi.

03 Kasım 2016 Perşembe, 18:42
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Karabük’te balıkçılık yapan Serhat Kılıç, Çanakkale’de 200 kiloluk orkinos balığını satın alıp araç ile Karabük’e getirdi. 7 birey göre güçlükle taşınan orkinos balığı, daha sonra balık tezgahının ön tarafında kanca ile askıya takıldı. Alışveriş yapan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği orkinos, çağrılan kasap kadar derisi yüzülerek parçalar halinde satışa sunuldu. Bu sırada bir takım vatandaşlar balığın fotoğrafını çekerek, kesilmesini merakla izledi. 

Yasin Erdem

200 kiloluk orkinos kilosu 20 liradan satışa sunuldu Çorum haber haberler orkinos

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