2016-2017 eğitim öğretim yılı

KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız İlköğretim Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Vali Tapsız, mesajında, çağdaş ve evrensel ilkeleri benimsemiş Türk toplumu olarak, gelişmiş ve ileri ülkeler arasında yer almanın en temel koşulunun, eğitimin kalitesini yükseltmek ve yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Ülke olarak en büyük varlığımızın, sahip olduğumuz genç nüfus olduğunu ifade eden Tapsız, şunları kaydetti:

” Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık ve mutlu geleceği için bu genç insanlarımızı kendi becerilerini ve ilgilerini de dikkate alarak doğru yönlendirmeliyiz. Karaman olarak 2016 – 2017 eğitim ve öğretim döneminde 210 eğitim kurumunda 48 bin öğrenci ve 3 bin 400 öğretmen ile her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitimde önemli başarılar kazanmak amacını taşıyoruz. Gerek derslik başına düşen öğrenci sayısı, gerekse bilgi teknolojilerinin eğitimde kullanımı konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde olan ilimiz, eğitim öğretime hazır olarak başlamaktadır. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize başarı ve esenlikler diliyorum.”