2016-2017 eğitim ve öğretim dönemi başladı

KIRIKKALE (AA) – Karakeçili ilçesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Karakeçili İlkokulundaki törene, Kaymakam Emrah Uzun, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Acar ile öğrenci ve veliler katıldı.

Kaymakam Uzun, burada yaptığı konuşmada, çocukların gelecekleri olduğunu ve dolayısıyla çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Çocukların alacakları eğitim ile geleceklerine yön vereceğini belirten Uzun, “Eğitimlerini iyi alırlarsa vatanına ve milletine faydalı bir birey olarak yetişirler. 2016-2017 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Uzun ve beraberindekiler daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.