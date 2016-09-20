2016 Rio Paralimpik Oyunları'nın ardından

ANKARA (AA) – Turkcell’in ana sponsorluğunu yaptığı Paralimpik Milli Takımı, 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda 3 altın madalya kazanarak, tarihinin en yüksek altın madalya sayısına ulaştı.

Turkcell’den yapılan yazılı açıklamada, Paralimpik Milli Takımı’nın 2016 Rio Olimpiyatları’ndaki başarılarına değinilerek, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun konuyla ilgili görüşlerine yer verildi.

Turkcell’in, ana sponsorluğunu yaptığı Türk Milli Takımı’nın, Rio’da paralimpik oyunlar tarihinin en fazla altın madalyasına ulaştığı kaydedilen açıklamada, 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanıldığı kaydedildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda bir çok farklı alanda önemli başarılar kazandı. Bize ilham veren sporcularımız kendilerinden beklediğimiz gibi bayrağımızı ve milletimizi temsil ettiklerinin bilincinde mücadele ettiler. Kendilerini farklı noktada gören engelli vatandaşların motivasyonlarının artırılması açısından ve hayata bakışlarını daha olumlu kılmaları açısından güzel örnek oldular. Bir kez daha müjdelemek isterim ki, Aksaray’da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ni (TOHM) paralimpik sporcu kardeşlerimizin kullanımı için düzenlemiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde bu merkezlerin sayılarını arttırarak daha farklı branşların da buralarda yer almasını sağlayacağız.”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise Türk Milli Takımı’nın elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Tarihimizin en kalabalık kafilesiyle gittiğimiz paralimpik oyunlarında en fazla altın madalya elde ettiğimiz organizasyonu geride bıraktık. Sporcularımızın bu başarısında ana sponsor olarak payımız olduğu için büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesinde Türk sporunun her noktada gelişmesi için her zaman desteğe devam edeceğiz. Tek hedef Türk sporunun gelişmesi.” değerlendirmesinde bulundu.