2017 böyle geçti

2017 yılında Türkiye gündemine damgasını vuran olaylar İHA objektiflerine böyle yansıdı. OCAK 1 Ocak: Reına’ya Saldırı: 39 Ölü 3 Ocak: Barbaros Şansal Tutuklandı 5 Ocak: İzmir’de Saldırı:2 Şehit 11 Ocak: Milli Piyade Tüfeği Envantere Girdi 16 Ocak: Türk Kargo Uçağı Düştü:37 Ölü 22 Ocak: İlhan Cavcav Vefat Etti ŞUBAT 9 Şubat: Rusya 3 Türk Askerini Şehit Etti 21 Şubat: Ömer Halisdemir Davası Başladı 28 Şubat:polatlı Darbe Girişimi Davası Başladı MART 7 Mart: Malatya’da Fetö Davası Başladı 7 Mart: Bursa İnegöl’de Kaza: 7 Ölü 10 Mart: Büyükçekmece’de Helikopter Düştü:7 Ölü 11 Mart: Bakan Kaya Hollanda’dan Sınır Dışı Edildi 21 Mart: Gazeteci Tayfun Talipoğlu Hayatını Kaybetti 29 Mart: Fırat Kalkanı Harekatı Sona Erdi 31 Mart: Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti NİSAN 4 Nisan: İdlib’e Kimyasal Bomba:100’den Fazla Ölü 7 Nisan: Abd, Şaryat Hava Üssü’nü Vurdu 16 Nisan: Türkiye Referanduma Gitti 18 Nisan: Tunceli’de Helikopter Düştü: 12 Asker Şehit 22 Nisan: Zonguldak’ta Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü 23 Nisan: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Oldu 26 Nisan: Emniyette 9 Bin 103 Polis Açığa Alındı MAYIS 2 Mayıs: Erdoğan Yeniden Ak Parti’ye Üye Oldu 10 Mayıs: Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Kazada Hayatını Kaybetti 11 Mayıs: İbrahim Erkal Hayatını Kaybetti 12 Mayıs: Hasankeyf’teki Zeynel Bey Türbesi Taşındı 13 Mayıs: Marmaris’te Tur Otobüsü Devrildi: 24 Ölü 22 Mayıs: Sözde ’Yurtta Sulh Konseyi’ Üyeleri Yargılanıyor 28 Mayıs: Beşiktaş Üst Üste 2. Şampiyonluğunu Elde Etti 31 Mayıs: Şırnak’ta Helikopter Düştü:13 Asker Şehit 31 Mayıs: Kabil’de İntihar Saldırısı:100 Ölü HAZİRAN 12 Haziran: Küçük Ceylin Komşusu Tarafından Öldürüldü 14 Haziran: Chp’li Enis Berberoğlu’na 25 Yıl Hapis Cezası 14 Haziran: Londra’da 24 Katlı Binada Yangın: 79 Ölü 15 Haziran: Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a Yürüdü 30 Haziran: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu TEMMUZ 5 Temmuz: Abd Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasağını Kaldırdı 5 Temmuz: Portekizli Pepe, Beşiktaş’ta 11 Temmuz: Fikret Hakan Hayatını Kaybetti 15 Temmuz: Tbmm’de 15 Temmuz Özel Oturumu Yapıldı 15 Temmuz: Fatih Terim ve Damatları Mekan Bastı 18 Temmuz: İstanbul’a Rekor Yağış 19 Temmuz: Harun Kolçak Hayatını Kaybetti 22 Temmuz: Sualtı Hokeyi Milli Takımı Dünya Şampiyonu AĞUSTOS 1 Ağustos: Akıncı Hava Üssü Davası Başladı 4 Ağustos: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mırcea Lucescu 11 Ağustos: Eren Bülbül, Trabzon’da şehit düştü 22 Ağustos: Rıza Kayaalp Dünya Şampiyonu Oldu 25 Ağustos: Arakan’da Katliam 27 Ağustos: Vatan Şaşmaz Otel Odasında Öldürüldü EYLÜL 3 Eylül: Gazeteci Doğan Yurdakul Hayatını Kaybetti 6 Eylül: Şerif Mardin Hayatını Kaybetti 12 Eylül: S-400 Füze Savunma Sisteminde İmzalar Atıldı 16 Eylül: Diyanet İşleri Başkanlığı’na Ali Erbaş Atandı 19 Eylül: Teog Sınavı Kaldırıldı 22 Eylül: Kadir Topbaş İbb Başkanlığından İstifa Etti 23 Eylül: Sınır Ötesi Operasyon Meclisten Geçti 25 Eylül: Kuzey Irak’ta Bağımsızlık Referandumu 28 Eylül: Emrah Serbes Kazada 3 Kişiyi Öldürdü, Teslim Oldu EKİM 1 Ekim: Katalonya Bağımsızlığını İlan Etti 2 Ekım: Las Vegas’ta Müzik Festivaline Ateş Açıldı: 58 Ölü 3 Ekim: Celal Talabani Hayatını Kaybetti 4 Ekim: Suikast Timi Davasında Sanıklara Müebbet 8 Ekim: Abd Vize Başvurularını Askıya Aldı 9 Ekim: Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonu 10 Ekim: İbb’yi İşgal Davasında Sanıklara Müebbet 12 Ekim: Türk Askeri İdlib’e Girdi 12 Ekim: Ösym Yks Sınavını Getirdi 15 Ekim: Mogadışu’da Bomba Lı Saldırı: 276 Ölü 16 Ekim: Irak Güçleri, Kerkük’ü Kontrol Altına Aldı 16 Ekim: Deniz Baykal Beyin Kanaması Geçirdi 17 Ekim: Ohal 5.