2017 yılının en çok satan kitapları belli oldu
Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, 2017 yılının en çok satan kitaplarını inceledi. Ajans Press’in Kitap Yurdu, Idefix ve D&R’dan elde ettiği bilgilere göre yılın en çok satan kitabının Zülfü Livaneli’nin ‘Elia ile Yolculuk’ olduğu belirlendi.
En çok satan kitaplar listesinde Zülfü Livaneli’nin kitabını, Yuval Noah Harari’nin ‘Hayvanlardan Tanrılara Sapıens’ isimli kitabı takip etti. İnsanların küresel ekosistemde oynadıkları rolden, imparatorlukların yükselişine ve modern dünyaya kadar pek çok konuyu inceleyen kitap, 2017 yılının en çok satan ikinci kitabı olmayı başardı.Stefan Zweig’in ‘Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’ isimli kitabı en çok satan üçüncü kitap olurken yine Stefan Zweig’in ‘Olağanüstü Bir Gece’ kitabı dördüncü sırada yer aldı.Zülfü Livaneli’nin Ocak ayında yayımlanan ‘Huzursuzluk’ kitabı en çok satan beşinci kitap olmayı başardı.Azra Kohen’in fantastik-kişisel gelişim türündeki kitabı ‘Aeden’ en çok satan yedinci kitap olurken, Stefan Zweig’in modern klasikleri dizisi içerisinde yer alan ‘Bir Çöküşün Öyküsü’ sekizinci olurken, Paulo Coelho’nun ‘Simyacı’ kitabı en çok satanlar listesinde dokuzuncu, Sabahattin Ali’nin ve Türk edebiyatının kült eserleri arasında yer alan ‘Kürk Mantolu Madonna’ ise 2017 yılının en çok satan onuncu kitabı oldu.
En çok kitap okuyan il Ankara
Ajans Press ve PRNet’in medya analizinde kitap konulu 130 bin 217 haber çıkışı tespit edilirken, medyadan öne çıkan başlıklarda Türkiye’nin en çok kitap okuyan ilinin Ankara olduğu bilgisi dikkat çekti. Urfa ise en az kitap okuyan il oldu.Öne çıkan bir diğer başlık ise Türkiye’deki bireylerin kitap okumak için günde sadece ortalama bir dakika ayırdığı başlığı oldu.
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