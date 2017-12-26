2017’de dış görünüşümüze daha fazla özen gösterdik

2017’nin En Popüler Hizmetleri Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Buna göre önceki yıla oranla yoğun artışın yaşandığı ‘Kişisel Antrenör’ kategorisi yılın en popüler hizmeti oldu. Bir önceki seneye göre talep sayısındaki artış ve kategori hacimleri dikkate alınarak belirlenen listede, yüzde 300’le yüzde 380 arası büyüme göstererek ilk beşe giren hizmetler sırasıyla; kişisel antrenör, ütücü, diyetisyen, koltuk yıkama ve radyatör petek temizliği oldu.

En popüler servisleri talep eden iller sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir ön plana çıkarken, diyetisyen ve kişisel antrenör taleplerindeki artışla dış görünüşüne en çok dikkat eden ilçe Ankara’dan Çankaya oldu. İstanbul’da Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar’dan en çok koltuk yıkama, ütücü ve radyatör petek temizleme talebinin geldiği görüldü.