A Milli Ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 2. hafta mücadelesinde Ukrayna’yı misafir ediyor. Mücadelenin birincil yarısını Ukrayna 2-1 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (Ilk benzeri)

4. dakikada suç oluşturan sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Konoplyanka’nın Şener’den sıyrılıp şutunda meşin yuvarlak yanlamasına auta çıktı.

12. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazından topla buluşan Mehmet Topal’ın şutunu kaleci Pyatov kontrol etti.

23. dakikada Ömer Toprak, Kravets ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltı atışını kullanan Yarmolenko, topu Volkan’ın uzandığı köşeden filelere gönderdi. 0-1

27. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasta topu göğsüyle denetçi Yarmolenko, pasını Kravets’e aktardı. Bu oyuncu da topu ağlara gönderdi. 0-2

41. dakikada sol kanattan Zinchenko’nun ortasında altı pas içinde Kravets’in şutunda top üstten auta çıktı.

43. dakikada Enes Ünal’ın düşürülmesiyle suç oluşturan sahası dışı hafif sağ çaprazından kazanılan özgür vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun şutunda top az farkla yana auta çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı köşe atışında suç oluşturan sahası içinde topa iyi yükselen Ozan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Manuel Grafe xx, Thorsten Schiffner xx, Holger Henschel xx

Türkiye: Volkan Babacan xx, Şener xx, Ömer Toprak x, Hakan Balta xx, Caner xx, Mehmet Topal xx, Ozan Tufan xx, Emre Mor xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Enes Ünal xx, Cenk Tosun x

Yedekler: Övünç Kıvrak, Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Okay Yokuşlu, Yasin Öztekin, Yunus Mallı, İsmail Köybaşı, Ahmet Çalık, Çağlar Söyüncü, Mevlüt Erdinç, Volkan Neşelendirici, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Ukrayna: Andriy Pyatov xx, Bohdan Butko xx, Eduard Sobol xx, Olexandr Kucher xx, Taras Stepanenko xx, Andriy Yarmolenko xx, Viktor Kovalenko xx, Ivan Ordets xx, Olexandr Zinchenko xx, Yevhen Konoplyanka xx, Artem Kravets xx

Yedekler: Denys Boyko, Oleksii Shevchenko, Yevhen Khacheridi, Roman Zozulya, Ruslan Rotan, Maksym Malyshev, Serhiy Sydorchuk, Artem Fedetskiy, Serhiy Rybalka, Yevhen Shakhov, Serhiy Kryvtsov, Ivan Petriak

Teknik Direktör: Andriy Shevchenko

Goller: Ozan Tufan (dk. 45+1) (Türkiye), Yarmolenko (dk. 24), Kravets (dk. 27) (Ukrayna)

Sarı kart: Caner (Türkiye)