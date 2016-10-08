A Ulusal Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 2. hafta mücadelesinde Ukrayna’yı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada orta sahadan Caner’in özgürlük vuruşunda canice sahası içinde topa iyi yükselen Kaan’ın kafa vuruşunda meşin dairesel az farkla yandan auta çıktı.

55. dakikada sol kanattan Sobol’un yerden ortasında ön direkte Kravets’in şutunda top önce Volkan Babacan’a ardından da üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

65. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla topla buluşan Kaan Ayhan’ın cinayet sahası dışı sol çaprazından şutunda kaleci Pyatov topu çeldi.

70. dakikada Ukrayna yarı alanında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun pasında sol çaprazdan suç oluşturan sahasına giren Cenk Tosun’un şutunda meşin dairesel alt direkten oyun alanına geri döndü.

75. dakikada Konoplyanka’nın pasında cinayet yayının hemen sağından Sydorchuk’un gelişine şutunda kaleci Volkan güçlükle topu çeldi.

80. dakikada Stepanenko’nun ceza sahası içinde Cenk’in formasını çekmesinden nedeniyle hakem Grafe penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu kaleci ile topu bambaşka köşelere yolladı. 2-2

90+4. dakikada cinayet yayının biraz gerisinden Hakan Çalhanoğlu’nun serbest vuruşunda kaleci topu kontrol etti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Manuel Grafe xx, Thorsten Schiffner xx, Holger Henschel xx

Türkiye: Volkan Babacan xxx, Şener xx, Ömer Toprak xx, Hakan Balta xx (Kaan Ayhan dk. 46 xx), Caner xx, Mehmet Topal xx, Ozan Tufan xxx (Volkan Neşeli dk. 77 xx), Emre Mor xxx, Hakan Çalhanoğlu xxx, Enes Ünal x (Tolga Ciğerci dk. 46 xx), Cenk Tosun xx

Yedekler: Onur Kıvrak, Harun Tekin, Okay Yokuşlu, Yasin Öztekin, Yunus Mallı, İsmail Köybaşı, Ahmet Çalık, Çağlar Söyüncü, Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Fatih Terim

Ukrayna: Andriy Pyatov xx, Bohdan Butko xx, Eduard Sobol xx, Olexandr Kucher xx, Taras Stepanenko xx, Andriy Yarmolenko xx, Viktor Kovalenko xx, Ivan Ordets xx, Olexandr Zinchenko xx (Sydorchuk dk. 46 x), Yevhen Konoplyanka xx (Petriak dk. 82 x), Artem Kravets xx (Zozulya dk. 73 x)

Yedekler: Denys Boyko, Oleksii Shevchenko, Yevhen Khacheridi, Ruslan Rotan, Maksym Malyshev, Artem Fedetskiy, Serhiy Rybalka, Yevhen Shakhov, Serhiy Kryvtsov

Teknik Direktör: Andriy Shevchenko

Goller: Ozan Tufan (dk. 45+1), Hakan Çalhanoğlu (dk. 81 pen.) (Türkiye), Yarmolenko (dk. 24 pen.), Kravets (dk. 27) (Ukrayna)

Sarı kartlar: Caner, Hakan Çalhanoğlu, Emre (Türkiye), Ordets, Stepanenko, Sobol, Zozulya (Ukrayna)