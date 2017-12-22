2018 yeni yıl mesajları kısa ve resimli
Milyonlarca vatandaş 2018 senesini heyecan içerisinde bekliyor. 2018 yeni yıla girmemize az bir süre kala sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kısa resimli yılbaşı mesajlarını sizler için derledik. Yeni yılını kutlamak istediğinikleriniz whatsapp ya da facebook gibi sosyal medya hesaplarınızdan gönderebileceğiniz resimli yeni yıl mesajlarını burada bulabilirsiniz. 2018 resimli ve kısa yılbaşı mesajlarını haberimizden rahatlıkla indirerek Whatsapp, Facebook veya Sms olarak kolaylıkla paylaşabilirsiniz. İşte yeni yıl mesajları…
2018 Kısa Yılbaşı Mesajları
-2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER…
– Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
– Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.
-Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.
Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…
– Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.
– Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.2018 yılı sağlık, huzur, mutluluk getrisin
– 2018 yılında neşeniz, sağlığınız, mutluluğuz ve huzurunuz eksik olmasın. Nice güzel yıllara
– Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu senelere. Yeni yılınız kutlu olsun
Resimli Whatsapp Mesajları
-
Asırlık Herkül
-
Uludağ’da şaşkına çeviren ayak izleri
-
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor
-
81 ilde Huzur Uygulaması: Bin 159 kişi yakalandı
-
Kamyonetle belediye otobüsü böyle çarpıştı
-
Yağmurlu havada terör estiren trafik magandaları kamerada
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.