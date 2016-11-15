203 kilogramlık kütüğü sırtında taşıdı

Rize’nin Çayeli İlçesi Büyükköy Beldesi’nde yaşamış 43 yaşındaki Ramazan Çepni, gücü ve kuvveti sebebiyle çevresi göre ‘Rambo’ olarak adlandırılıyor. Ramazan Çepni kimine göre Seyit Onbaşı kimine kadar ise yerli Herkül.

Çepni, geçtiğimiz günlerde ağaçlık alanda sırtına aldığı dev bir kütüğü taşıyınca arkadaşları kadar fotoğrafları çekilerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Çepni, elektronik hassas terazi ile tartıldığında toplamda 203 kilogram gelen kütüğü her yerde sırtladı. Üç kişinin bile yerinden kaldıramadığı 203 kiloluk kütüğü ip yardımı ile sırtına bölge Çepni, zorlanmadan 50 metre taşımayı başardı.

Vinç istendi “ben taşırım” dedi.

Ramazan Çepni, ağaçlık alandaki kütüğü taşımak için vinç aranırken lüzum olmadığını belirtip kütüğü kendisi taşımaya karar verdiğini belirterek “Amcam arazisindeki bir ağacı kesmeye karar verdi. Ağacı birlikte kestik. Oysa kütükler çok ağır olunca vinç çağırmak istedi. Ben de vince lüzum olmadığını kütükleri taşıyabileceğimi söyledim. Taşıyarak kütükleri ağaçlık alandan yola çıkartım ve araca yükledik” dedi.

Ramazan Çepni hemşehrisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini de ifade ederek bir gün çocukları ile birlikte onu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etmeyi fazla arzuladığını belirtti. Çepni, “Cumhurbaşkanıma selam söylüyorum. Onu çok seviyorum. Rambo defalarca hazır. Rabbimin bana verdiği bu gücü her zaman onun için kullanmaya hazırım. Ona çok dua ediyorum. Üç çocuk demişti benim altı çocuğum var. Bir gün nasip olursa çocuklarımla birlikte kendisini ziyaret etmek istiyorum. Bu beni fazla mutlu eder” şeklinde konuştu.

“Seyit Onbaşı kaldırdı bende kaldırırım”

Çanakkale Boğazı’nda kimsesiz kaldırarak topa yerleştirdiği 215 kiloluk top mermisi ile adını tarihe kazıyan Seyit Onbaşı’yı rahmetle anan Çepni, “Seyit Onbaşı’yı buradan rahmetle anıyorum. Bütün şehitlerimize rabbim rahmet etsin. Ondan sonra 215 kiloluk o top mermisini kimse kaldıramamış. Ben o mermiyi kaldırmaya hazırım. O bombayı kaldırıp ben deondan 100 sene sonra tarihe devretmek istiyorum” diye konuştu.

Göktürk Fırat