20’nci Liseler Arası Müzik Yarışması’nın finalleri tamamlandı

Türkiye’nin en uzun süreli gençlik etkinliklerinden olan ve 20 yıldır kesintisiz sürdürülen fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın finalleri Bostancı Gösteri Merkezinde yapıldı. Türkiye çapında 500’e yakın lisenin yarıştığı, milyonlarca gencin aylarca takip ettiği organizasyonun finalinde 34 mektep yarıştı. Dağıtılan ödüller arasında, 3 farklı okula müzik stüdyosu, toplam 100 bin TL’lik para ödülü ve Okan Üniversitesi’nden eğitim bursu yer aldı.

20. yılında, fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen müsabaka için 81 ildeki yaklaşık 8 bin liseye yapılan ‘Yarışmaya katıl’ çağrısı yapıldı ve bu yıl rekor tatbik alındı. Eleme turları ve finalde binlerce liseli genç, okullarını cesaretlendirmek için BIP uygulamasıyla ücretsiz bilet kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir elemelerinde, 49 ilden 465 mektep yarıştı. Büyük finalde elemeleri geçen 31 okula ek, fizy’den yapılan oylamayla seçilen 3 mektep da yarıştı.

Gençlerin heyecanla peşine düşüp takip ettiği fizy Liseler arası müzik yarışmasında, performans videoları 3 hafta vakit içerisinde 2.4 milyon defa izlendi. Performansları izleyen tekil kullanıcı sayısı 1.6 milyon birey oldu. 3 haftada toplam 88.028 saat 16 dakika LMY videoları izlenirken kullanılan veri 66.4 TB oldu.

Türkiye’nin en köklü gençlik organizasyonlarından fizy Liseler Arası Müzik Yarışması platformu 2 ayda toplamda 1 milyon 204 bin 440 kişi kadar ziyaret edildi. Yarışmanın performans videolarına verilen oy sayısı 214 bin 245, oy veren tekil kullanıcı sayısı: 169 bin 636 oldu.