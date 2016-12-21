21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler haftası

“Kanlı Noel” olarak geçen saldırıların yıldönümünde Akpınar, “Kuzey Kıbrıs Halkının varoluş mücadelesini ve serbest geleceği için canı pahasına toplumsal direniş savaş ı veren Aziz şehitlerimizi, kahraman mücahit ve gazilerimizi onurlu mücadeleleri namına rahmetle ve.