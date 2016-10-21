21-ekim-2016-yurtta-hava-durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, öteki yerlerde kayda değer bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genel olarak kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif nadiren orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi ile Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer kaslı olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Eksik bulutlu ve açık 21

İstanbul: Parçalı bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 23

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Bursa: Eksik bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

Erzurum: Az bulutlu 14

Diyarbakır: Eksik bulutlu ve açık 26