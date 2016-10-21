21 Ekim 2016 yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, öteki yerlerde kayda değer bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genel olarak kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), Doğu Akdeniz kıyı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, öteki yerlerde kayda değer bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genel olarak kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif nadiren orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi ile Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer kaslı olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Eksik bulutlu ve açık 21
İstanbul: Parçalı bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 23
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Bursa: Eksik bulutlu 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 19
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 18
Erzurum: Az bulutlu 14
Diyarbakır: Eksik bulutlu ve açık 26