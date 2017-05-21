21 Mayıs 2017 yurtta hava durumu| Meteoroloji’den flaş uyarı!

Yağışların gece saatlerinde Antalya’nın kuzey, Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde lokal olarak adaleli (21-50 mm) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığı güney, iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 il 5 derece artacak, öteki yerlerde kayda değer bir değiştirme olmayacak.

Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey, kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış hemen yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve fazla bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve fazla bulutlu, akşam saatlerine değin aralıklı sağanak yağışlı 20

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve fazla bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kesik kesik sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif elde etmek üzere sağanak yağışlı 29

Antalya: Eksik bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde kuzey ilçelerinde lokal olarak kaslı (21-50 mm) olması bekleniyor) 24

Samsun: Parçalı ve fazla bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabahleyin saatlerinde sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve fazla bulutlu, sabahleyin saatlerinde sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı, zamanla eksik bulutlu 22

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