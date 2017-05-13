21 yıllık anne vefası göz dolduruyor

Şanlıurfa’da yaşamış 43 yaşındaki Mustafa Hamamcı, 21 yıldır hasta olan 81 yaşındaki annesi Emine Kurma’ya bakmak için hiç evlenmeyerek her gün onun bakımını yapıp ayaklarının altını öpüyor. Yedi yıl önce kanserden ölen babasına da ölünceye değin baktığını söyleyen Mustafa Hamamcı, elindeki tek varlığı olan annesini kaybetmek istemediğini belirterek, 6 diğer kardeşinin ise annelerini ölüme terk ettiğini ifade etti.

Annesin sağlığı için her şeyden vazgeçti.

Şanlıurfa’da yatalak annesine görmek için hiç evlenmeyen 43 yaşındaki Mustafa Hamamcı’nın hayatı, annelerin ne dek kıymetli varlıklar olduğunu ortaya çıkarıyor. Sadık evlat, takriben 21 yıldır hasta olan ve 14 sene önce de geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa mahkum olan 81 yaşındaki annesi Emine Kurma’ya bakabilmek için her şeyden vazgeçti. Annesin aylık ihtiyaçlarının 2 bin 500 Türk Lirası olduğunu devletin kendilerine ihtiyaçları için 960 Türk Lirası verdiğini söyleyen Hamamcı, Eyyübiye Vakfı’ndan da aylık 500 lira destek aldığını semptom. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise ailenin yığılmış 2 takvim ev kirasını karşıladığı bildirildi.

Annesi için hiç evlenmedi

23 yaşındayken annesinin hastalanması Hamamcı’nın hayatını en ince ayrıntısına kadar değiştirdi. Yatağa mahkum olan annesine görmek için hiç evlenmeyen ve evden çıkmayan Hamamcı, annesinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Tek odalı, kiralık bir evde annesiyle kimsesiz kalan Hamamcı, annesini yalnız bırakamadığı için diğer işte de çalışamıyor. Hamamcı devletin verdiği 880 Türk Lirası bakıcı maaşla evin ve annesinin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını söyledi.

“Bir gün yok her gün Anneler Günü olsun”

Mustafa Hamamcı, bilinci kapalı olan annesiyle her sabah sohbet ederek ayaklarının altını öpüyor. Hamamcı, bütün şehit annelerinin Anneler Günü kutlayarak yaptığı konuşmasında, “Bugün Anneler Günü çok özel bir gün. Annem 21 yıldır hastadır. 3 yıl önce yüksek tansiyondan beyin kanaması geçirerek maalesef felç oldu. Bilinci kapalı bir tek gözleri açık. Konuşamıyor, karnını deldiler oradan mama yiyor. Maalesef ağır hastadır. Annemin benden hariç 6 tane daha çocuğu var annem hasta düştükten daha sonra tümü annemi ölüme terk etti. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadisi şeriflerinde buyurmuştur cennet annelerin ayağının altındadır. Annelerimizin kıymetini bilelim Ben bir gün değil her gün anneler günü olsun isterim. Annelerimiz bizim için fazla kutsaldır, onlara değerinde verelim” dedi.

“Biz mağarada yaşarken annem 7 evladına bakıyordu”

Yaklaşık 35 sene önce kendilerinin mağarada yaşadığını bildiren Mustafa Hamamcı konuşmasının devamında, “Annem çok fedakardı, biz dağda mağarada otururken rahmetli babam çalışmıyordu. Annem terzilik yapıp 7 tane evladına bakıyordu. Sırtın da çarşıya eşya götürüp terzilik yaparak bize bakıyordu. Kendisi lastik ayakkabı giyerken bize güzel ayakkabılar alıyordu. Annelerin verdiği sevgiyi hiç kimse bize veremez ne benzeyen nede çocuk verebilir” biçiminde konuştu.

“Evleneceğim bayan anneni rahat evine bırak dedi”

Kendisinin 19 yaşında iken evleneceği kadının kendisine anneni kolaylık evine bırak dediğini açıklayan Hamamcı konuşmasının sonunda, “Ben 19 yaşında iken evlenecektim. Evleneceğim kız annemi huzur evine bırakmamı söyledi. Bende o gün evlenmekten vazgeçtim. Benzeşen dışarıda fazla bulunur fakat bir anne bulunmaz. Annemin bir saçının telini dünyanın hiçbir servetine değişmem. Buradan tüm evlatlara sesleniyorum annelerinizin ayağının altını öpün. Kim cenneti seviyor ve bakmak istiyorsa annelerinin ayağının altını öpsün. Evlerinde kedi köpek besliyorlar, yetkililere çağırmak istiyorum. Bir yasa çıkarın annelerimize bakmayan evlatları tarafından nafaka ödensin. Yalnız annem için değil tüm anneler için devletimizin kontrolünde onlara kendi evlerinde bakılır rahatlık evine gitmeye lüzum kalmamış olur. Biz anne ve babalarımızın duaları baştan sona dünyada bir parça ekmek yiyoruz. Biz onların hayrına yaşıyoruz onların duası olmasa biz yaşayamayız” biçiminde konuştu.

Yaşadıkları evin bir bölümünü yoğun bakım ünitesine çevirdiğini söyleyen Hamamcı, günde tek başına dört defa annesinin bezini değiştirdiğini belirtti. Annesin oksijenini verip ilaçlarını aksatmayan Hamamcı, her saat başı ona su ve mama veriyor.

Annesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan hayranı olduğunu da belirten Hamamcı, evin duvarlarını Erdoğan posterleriyle de donattığı görüldü. Hamamcı, Şanlıurfa’da yaz aylarının sıcak geçtiğini söyleyerek bozuk kliması ve birikmiş olan medikal borçlarının ödenmesi için yetkililerden destek istedi.

Bekir Basmacı – Ahmet Kaya

