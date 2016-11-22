– Diş hekimleri, “22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü” etkinlikleri kapsamında, Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde bir araya geldi

ANKARA (AA) – Diş hekimleri, “22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü” etkinlikleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan Hastane Yöneticisi Diş Hekimi Necdet İmaç, diş hekimliği okullarının tarihi geçmişini anlatarak, bu tür sosyal faaliyetlerin toplumsal bilinci artırma ve farkındalık oluşturmak için önemli olduğunu dile getirdi.

Son on yılda sağlıkta dönüşümle ivme kazanıldığını kaydeden İmaç, mesleki sorunların ve çözümleri için her platformda konuşulması gerektiğini söyledi.

Gelecek yılın, bu yıldan daha mutlu ve umutlu olacağını belirten İmaç, diş hekimlerine karanfil dağıtarak pasta kesti.