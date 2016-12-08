22 yaralıya 24 ekip müdahale etti

Bodrum İçmeler mevkinde bir otelde düzenlenen 4’üncü Milletlerarası Paramedik Kongresinde, sıhhat personelleri kıyasıya mücadele etti. Ekipler hazırlanan senaryolar gereği otelin farklı bölgelerinde bulunan 22 kişiye müdahale etti. İçlerinde en alaka çeken ise bir otobüs içerisinde yer alan yolcuların yaralanması oldu. Rol gereği yaralanan öğrencilere yapılan makyajlar ise dikkatlerden kaçmadı. Ekipler yaralılara müdahale ederek tanı koydu. Yaralılara müdahale eden yerli tanıdık olmayan 25 takım en süratli şekilde müdahale etmek için yarıştı.

Kıyasıya yarıştılar

Muğla İl Sağlık Durumu Müdürlüğü ile Paramedik Derneği ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile “4. Milletlerarası Paramedik Kongresi, Ambulans Rallisi ve Alanda Kritik Hastada Girişimsel Müdahaleler Eğitimi” başladı. Organizasyona yurt dışından, Kanada, Almanya, KKTC, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelenda olmak üzere 6 ülkeden yabancı ekipler katıldı. Yerli tanıdık olmayan 24 ekibin katıldığı Ambulans Rallisinde ekipleri oldukça zorladı. Ambulans rallisinde, oluşturulan senaryolara göre tasarlanan vakalara, Ivedi Yardım ekiplerinin müdahaleleri hakem heyetlerince değerlendirildi. Ekipler en iyi müdahalede bulunmak için kıyasıya yarıştı.

Muğla İl Sağlık Durumu Müdürü Dr. Cihan Tekin kısa bir tanımlama yaprak, “Burada ast temel amacımız insanları yarışmak, ille de birini ön plana çıkartmak değil. Burada milletlerarası katılımcılarla beraber işbirliği içerisinde bilgilerin ve tecrübelerin paylaşılması ve arkadaşlarımızın ivedi sıhhat hizmetleri anlamında daha donanımlı bir sağlık durumu hizmeti vermesini sağlamaktır” dedi.

Paramedik Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Alpakan ambulans rallisinin başladığını belirterek, “4. Uluslararası Paramedik Kongresi, Ambulans Rallisi etkinliğimizin Bodrum’da bugün startını verdik ve 4’üncüsünü düzenliyoruz. Bu gelenekselleşmesi açısından bizim için oldukça önemli bir organizasyon. Bu 7 etabın içerisinde hasta nakliye etabından tutun kritik hastaya müdahale, travma hastasına müdahale etaplarının bulunduğu bambaşka etaplar var ve burada meslektaşlarımız, yerli yabancı meslektaşlarımız bütün sahada uygulamalarını burada simüle edecekler, birebir gerçekleştirecekler. Bu açıdan epeyce kayda değer görüyoruz”şeklinde konuştu.

“4. Milletlerarası Paramedik Kongresi, Ambulans Rallisi ve Alanda Kritik Hastada Girişimsel Müdahaleler Eğitimi” 4 gün daha sürecek.

Eren Ayhan