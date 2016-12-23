23 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Kıyı kesimler ile Balıkesir ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yağış bölge yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya’nın doğu ilçeleri ile Mersin çevrelerinde adaleli yağmur ve sağanak; Mersin ve Adana’nın iç kesimleri ile Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) biçiminde olacağı varsayım ediliyor. Doğu kesimlerde adaleli edinmek üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabahleyin saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı varsayım ediliyor.

Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arada bir orta kuvvette, sabahleyin ve öğle saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, ile Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli kasırga (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği varsayım ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kesik kesik kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 2

İstanbul: Çok bulutlu ve gidip gelen yağmurlu 9

İzmir: Parçalı bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı 9

Bursa: Çok bulutlu ve gidip gelen yağmurlu 8

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerde kaslı olması bekleniyor. 9

Samsun: Parçalı bulutlu 8

Trabzon: Parçalı bulutlu 11

Erzurum: Eksik bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu -7

Diyarbakır: Az bulutlu, akşam saatlerinden daha sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8