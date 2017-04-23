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23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı

– Çankaya Belediyesi “Bin Çocuk Korosu” tarafından bayram dolayasıyla konser verildi

23 Nisan 2017 Pazar, 19:20

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ANKARA (AA) – Çankaya Belediyesi “Bin Çocuk Korosu” tarafından konser verildi.

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen konserde, “İleri”, “El Ele”, “İzmir Marşı”, “23 Nisan”, “Güzel Dünya”, “Mavi Gezegen”, “Penceresi Yola Karşı”, “Yeşil Çimen Üzerinde”, “Çayır Çimen Geze Geze”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Hele Bir Gel”, “Senden Daha Güzel” isimli eserler seslendirildi, Halk Dansları Topluluğu (Hoy-Tur) gösteri sundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konser öncesinde yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın örnek bir çocuk bayramı olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları iyi yetişmemiş toplumların ve ülkelerin geleceğinin olamayacağını bilen bir lider olduğuna dikkati çeken Taşdelen, aydınlık bir geleceğin ancak bilimin, sanatın, aklın egemen olmasıyla sağlanabileceğini söyledi.

Taşdelen, çocuk dostu bir belediye olduklarını ifade ederek, hizmette ve etkinlikte her zaman çocuklara öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Etkinliğe, Çankayalıların yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Çankaya Belediyesi Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu

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