KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu Öğrencisi İrem Dönmez, belediye başkanlığı makamına oturdu.

Temsili belediye başkanı Dönmez, belediye başkan yardımcılarını arayarak, kentte devam eden alt ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada ülkesini, milletini seven haktan ve adaletten ayrılmayan demokrasiye inanan çocukların yetiştirilmesiyle ülkenin başarıya ulaşacağını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği bugünde tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Kırşehirli çocukların Aşıkpaşa Masal Parkı ile tanışmasında büyük emekleri olan Başkanımız Yaşar Bahçeci’ye kentteki tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise “Meclisimizin kuruluş yıl dönümü olan bugünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan etmesi çocuklara ve geleceğe verdiği önemi gösteriyor. Sizlerin o tarih bilinciyle yetişmesi geçmişimizi iyi bilmesi meclisimizin nasıl kurulduğunu vatanın nasıl kurtarıldığını, Kurtuluş Savaşı’nın nasıl verildiğini bunları iyi anlaması bizim için son derece önemli, bu konular derslerde sizlere öğretiliyor. Türkiye’yi daha ileri taşımak için çocuklarımıza, gençlerimize güveniyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.