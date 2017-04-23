SİVAS (AA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ulaş, Zara, Suşehri, Gürün ilçelerinde törenle kutlandı.

Ulaş ilçesinde düzenlenen törende ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Ulaş Spor Salonu’nda devam eden programda, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, öğrencilerin ve ilçe halkının bayramını kutladı. Ulaş İlkokulu Müdürü Engin Tepe, 23 Nisan 1920 tarihinde açılan sadece bir meclis değil aynı zamanda yeni bir devletin temellerinin atıldığı gün olduğunu söyledi.

Öğrencilerin şiir okuduğu, anaokulu öğrencilerinin gösteri sunduğu kutlama programında, yumurta taşıma, çuval ve balon patlatma gibi oyunlar oynandı. Ayrıca şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Törene Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, ilçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Erkan Özkan , ilçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, ilçe Emniyet Amiri Vekili Abdulkadir Akkaya, daire amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

– Zara

Zara ilçesinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Reşitakif İlkokulu bahçesinde devam eden programda anaokulu ve ilkokul öğrencileri gösteri sundu ve halk müziği korosu konser verdi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerinin ödüllerinin verilmesi ile sona eren kutlamalara, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, Kaymakam Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

– Suşehri

Suşehri ilçesinde Kemalpaşa İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan okul öğretmenlerinden Hacer Topal, çocukların geleceğin bir teminatı olduğunu söyledi.

Günün anlam ve öneminin anlatan şiirlerin okunduğu kutlama programında, balon patlatma, sandalye kapma ve çuval yarışmaları da düzenlendi.

Folklor gösterilerinin de sunulduğu programda, ilçede düzenlenen çeşitlik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Programa Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, diğer ilgililer ve öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

– Gürün

Gürün Hükumet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Daha sonra ilçe stadyumunda devam eden program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Gürün ilçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, Türkiye’nin daha güzel günlere gelmesi için öğrencilere büyük görevler düştüğünü belirterek, “Cennet vatanımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın omuzlarında daha güzel günlere gelecektir. Bu noktada gençlerimize düşen çok daha fazla çalışmaktır.”diye konuştu.

Programda günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Öğrencilerin gösteri sunduğu programda yarışmalar da düzenlendi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi tarafından verildi.

Kutlama programına kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.