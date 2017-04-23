SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Tören, 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Program sırasında şiddetli rüzgarın etkili olması nedeniyle bayrak tutan öğrenciler zor anlar yaşadı. Program daha sonra Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi’nde devam etti.

Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri buradaki programda çeşitli gösteriler sundu, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program, kitap fuarının açılışının yapılmasıyla sona erdi.

Törene, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Çağlayan Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen,kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.