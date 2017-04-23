ANKARA (AA) – Jandarma Genel Komutanlığı bandosu ile Cenk Yakın Ortaokulu öğrenci korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser verdi.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konser, “Ankara Marşı” ile başladı. Çeşitli marşlarla devam eden konserde, “Türkiyem” ve “23 Nisan Şarkısı”nın yanı sıra bazı popüler şarkılar seslendirildi.

Konseri, çok sayıda çocuk ailesiyle dinledi.