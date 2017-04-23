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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

– Jandarma Genel Komutanlığı bandosu ile Cenk Yakın Ortaokulu öğrenci korosu, kutlamalar çerçevesinde konser verdi

23 Nisan 2017 Pazar, 19:00

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

ANKARA (AA) – Jandarma Genel Komutanlığı bandosu ile Cenk Yakın Ortaokulu öğrenci korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser verdi.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konser, “Ankara Marşı” ile başladı. Çeşitli marşlarla devam eden konserde, “Türkiyem” ve “23 Nisan Şarkısı”nın yanı sıra bazı popüler şarkılar seslendirildi.

Konseri, çok sayıda çocuk ailesiyle dinledi.

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