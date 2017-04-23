23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

KIRIKKALE (AA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karakeçili, Yahşihan ve Sulakyurt ilçelerinde törenlerle kutlandı.

Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesinin spor salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Kaymakam Emrah Uzun’un öğrencilerin bayramını kutladığı törende, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Ozan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı program, yumurta taşıma yarışması ile şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

– Yahşihan

Yahşihan’ki tören, Yahşihan Kaymakamlığı önünde Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Havanın soğuk olması nedeniyle Yenişehir Kapalı Spor Salonunda devam edilen törene, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Yahşihan Mühimmat Ana Depo Komutanı Bakım Albay Ali Güneş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin şiir okunması ve çeşitli gösterilerinin yer aldığı program, resim sergisi açılışıyla sona erdi.

– Sulakyurt

Sulakyurt Çarşı Meydan’ındaki tören, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Spor Salonu’nda devam eden törene, Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı İsmail Bildik, Milli Eğitim Müdürü Nazmi Bayram, kurum müdürleri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Vural konuşmasında tüm çocukların bayramını tebrik ederek, 23 Nisan’ın önemini anlattı.

Programda, günün anlam ve önemi belirten şiir ve kompozisyonların okumasının ardından, öğrenciler, halk oyunları ve çeşitli gösteriler düzenledi.