KONYA (AA) – Seydişehir’de olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı.

İlçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılarak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından Şehit Özgür Öncel İlkokulu öğrencilerince hazırlanan program sunuldu.

Öğrenciler programda, şiirler okudu ve çeşitli dans gösterileri yaptı.

Kutlamalara Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve ilçe protokolü katıldı.